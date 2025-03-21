İBB ve Ekrem İmamoğlu’na Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına odaklanıyor. Soruşturma sürecinde, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ise dikkat çekti.

SORULARA CEVAPLAR

Nuhoğlu, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadede aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirtirken, mal varlığı ile ilgili ise dedesinden miras kalan Trabzon’daki çay bahçelerini işaret etti. Nuhoğlu, “Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır” ifadelerini kullandı.

Şüpheliye, Ekrem İmamoğlu’nu tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ise, “Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır” dedi.

DEVİR SÜRECİ AÇIKLAMASI

Nuhoğlu’na “Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız?” sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap veren Nuhoğlu, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti. Ali Nuhoğlu’na ifadesinde bir şema gösterilerek, “Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız” denildiğinde, “İmamoğlu İnşaat’ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur” yanıtını verdi.