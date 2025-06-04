İBB’ye 5. Dalga Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

CHP’LI BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYNLARDEVAM EDİYOR

CHP’li belediyelere yönelik son düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin yer alıyor. Ayrıca, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu gibi toplam 22 kişi tutuklandı. Operasyon, 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlamıştı ve aradan geçen süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok bürokrat ve başka belediye başkanlarının da tutuklanmalarıyla genişledi.

DÜN SABAH TUTUKLAMA KARARLARI ALINDI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bazı diğer kişilerin ifadeleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma çerçevesinde, hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen kişilerle ilgili işlemler dün sabah tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılıkta ifade verme süreci akşam saatlerinde sona erdi. Savcılık, 6 kişi hakkında adli kontrol, 30 kişi hakkında ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, 22 kişi hakkında değişik suçlamalarla tutuklama kararı aldı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARININ SAYISI ARTMIŞTIR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana gözaltına alınan CHP’li 11 belediye başkanının bulunduğu durumda, son 5 başkanın tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 11’e yükseldi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tutuklanan isimlerden biri. İçişleri Bakanlığı, Bahçetepe’nin görevden uzaklaştırılmasının ardından meclisin yeni bir başkan seçeceğini duyurdu. Meclis’teki çoğunluğun AK Parti ve MHP ittifakı olması, seçilecek ismin bu partilerden biri olma ihtimalini artırıyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, Gaziosmanpaşa Belediyesi, CHP’den Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.