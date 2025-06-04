İBB’ye 5. Dalga Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

22 İSİM TUTUKLANDI

CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen son operasyon kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında bulunduğu toplam 22 isim tutuklandı. Bu operasyon, 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokrat ile Beşiktaş, Beykoz, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının tutuklanmaları ile genişledi. Son operasyon 31 Mayıs Cumartesi sabahı yapıldı.

İFADELER SONRASI TUTUKLAMALAR

Operasyonda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma sonucunda çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan kişiler, emniyet işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri akşam saatlerinde sona erdi. Savcılık, 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, aralarında 5 belediye başkanının da bulunduğu 22 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI SAYISI ARTIYOR

14. gündem başlığı altında tutuklananlar arasında şöyle isimler yer aldı: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Ayrıca, eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve birçok üst düzey yöneticinin de bulunduğu isimlerle birlikte, tutuklu belediye başkanı sayısı 11’e yükseldi. Yerel seçimlerden bu yana CHP’li belediye başkanları gözaltına alınmaya devam ediyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE MECLİS SEÇİMİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması, belediye meclisinin yeni başkan seçmesini gerektiriyor. Belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’nın, yeni başkan için adaylık sürecini etkilemesi bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den, Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.