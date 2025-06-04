İBB’ye 5. Dalga Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

CHP’Lİ BELEDİYELERE YENİ OPERASYON

Son operasyonla CHP’li belediyelere yönelik gözaltına alınan isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da bulunuyor. Operasyonda toplamda 22 kişi tutuklandı. Bu süreçte 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda bürokrat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasıyla genişleyen operasyonlar, 31 Mayıs Cumartesi sabahı yeni bir dalga ile devam etti.

TUTUKLAMALARA SEVK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma çerçevesinde hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen kişilerin işlemleri dün sabah tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri 20.00 sıralarında sona erdi. Savcılık, 6 kişiyi adli kontrol, 30 kişiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, 03.00 sıralarında tamamladığı işlemlerde, 5 belediye başkanı dahil 22 kişi hakkında değişik suçlamalarla tutuklama kararı verdi. Tutuklanan isimler arasında Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan, Seyhan ve Büyükçekmece belediye başkanları ile bazı belediye başkan yardımcıları yer alıyor.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI SAYISI ARTIYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana gözaltına alınan CHP’li belediye başkanı sayısı 11’e ulaştı. En son düzenlenen 5. dalga operasyonu sonucunda 5 başkanın daha tutuklanmasıyla, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının sayısı artış gösterdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın Bahçetepe’yi görevden uzaklaştırması bekleniyor. Bu durumda Belediye Meclisi yeni bir başkan seçecek. Meclis’teki çoğunluğun AK Parti ve MHP ittifakında olması, seçilecek ismin de bu partilerden çıkma ihtimalini artırıyor ve bu gerçekleşirse Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak.