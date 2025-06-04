İBB’ye 5. Dalga Operasyonu: 22 Kişi Tutuklandı

CHP’Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYNLAR DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ile eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu toplam 22 kişi tutuklandı. 7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan bu süreç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok bürokratla birlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gibi önemli isimlerin tutuklanmalarıyla genişleme gösterdi. 31 Mayıs Cumartesi sabahı yeni bir dalga operasyonu gerçekleşti.

İFADELER SONUCU TUTUKLAMA KARARLARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve diğer bazı kişilerin dilekçeleriyle birlikte arama, el koyma ve gözaltı kararı alınan isimlerin emniyet işlemleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen başkanlar ve diğer isimlerin savcılık ifadeleri 20.00 civarında sona erdi. Savcılık, 6 kişiyi adli kontrol şartıyla, 30 kişiyi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Sulh Hukuk hakimliğinde yapılan işlemler 03.00 sıralarında tamamlandı. Hakimlik, 5 belediye başkanının da aralarında olduğu 22 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla tutuklama kararı çıkardı.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI VE YENİ GELİŞMELER

Tutuklanan kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bulunuyor. Ayrıca eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve birçok üst düzey yönetici de tutuklandı. Aralarında Büyükçekmece Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Halil Satı’nın da bulunduğu 9 isim hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu tutuklamalarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana gözaltına alınan CHP’li belediye başkanı sayısı 11’e ulaştı.

GÜNDEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI SONUÇLAR

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda bulunuyor. Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bahçetepe’nin yerine yeni bir başkan seçecek olan Belediye Meclisi’nin, çoğunluktaki AK Parti ve MHP’nin desteğiyle, bu partilerden bir ismi seçme olasılığı oldukça yüksek. Bu yaşanan sürecin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin CHP’den Cumhur İttifakı’na geçiş yaptığında, yerel yönetim dengelerinde önemli değişiklikler yaşanabileceği öngörülüyor.