İBB’ye İhaleye Fesat Kararı Çıkarıldı

YENİ YAKALAMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Mahiroğlu’nun, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüyle ilişkilendirildiği belirtildi.

SUÇLAMALAR VE GEREKÇELER

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Mahiroğlu hakkında, suç örgütü kurma, yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar, Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesi üzerine alındı. Aktaş’ın ifadesinde, rüşvet vererek ihale süreçlerine müdahale eden bir yapıdan bahsettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA VE İFADELERİN GELİŞİMİ

Daha önce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı belediyelere ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet verilerek ihale süreçlerinin yönlendirildiği iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, savcıya yeniden ifade vermek üzere çağrıldığında, önemli bilgiler sundu. Geçtiğimiz hafta itirafçı olan Aktaş’ın tahliye edildiği de kaydedildi.