İBB’ye Kayyum Atanacak Mı? Hukukçular Ne Diyor?

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındı ve 23 Mart Pazar günü “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu, “kent uzlaşısı” soruşturmasından serbest kalırken, “yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanmış oldu. Ardından, görevden uzaklaştırılarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişmeler sonrasında, “İBB’ye kayyum atanacak mı?” sorusu kamuoyunda gündem haline geldi.

TUTUKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındıktan dört gün sonra, 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturmasından tutuklandı. “Kent uzlaşısı” soruşturmasında ise serbest bırakıldığı belirtildi. Son olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. İmamoğlu’nun cezaevine gönderilmesinin ardından, İBB yönetimi için atılacak adımlar merak ediliyor.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 26 MART’TA

İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri, 26 Mart Çarşamba günü başkan vekili seçimleri için bir araya gelecek. İBB için seçim, saat 13:00’te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda, Beylikdüzü için ise saat 09:00’da Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. Bu tür seçimlerin gerçekleştirilmesi, kayyum atanma olasılığını azaltan bir durum olarak değerlendiriliyor.

HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ

Hürriyet’ten Fulya Soybaş, hukukçulara “İBB’ye kayyum atanacak mı?” sorusunu yönlendirdi. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, “Terör soruşturmasından bir tutuklama kararı çıksaydı, İBB’ye kayyum atanması kesin ve zorunlu olacaktı. Ancak İmamoğlu, terör soruşturmasından serbest kaldı. Fakat, kanunun 2. maddesi gereği, bir başkan hakkında ‘terör örgütüyle iltisak veya irtibat’ suçundan soruşturma ya da kovuşturma varsa, İçişleri Bakanlığı yargı kararı olmaksızın kayyum atayabiliyor. Adli kontrol tedbiri yeterli belirlenmeyebilir. İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle görevden el çektirme yetkisine sahip,” dedi.

Kuran, 26 Mart’taki başkan vekili seçimine de dikkat çekerek, “Bu seçim yapılırsa, tekrar kayyum atanması söz konusu olmaz. Ancak Başsavcılık, ‘terör’ suçlamasından verilen tutuksuz yargılanma kararına itiraz edebilir. Asliye Ceza Mahkemesi’nin terör suçlamasından tutuklama kararı vermesi durumunda süreç yeniden başlar,” ifadelerini kullandı. Avukat Rezan Epözdemir ise, “Terör suçlamasından hüküm giydiği için yalnızca Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. İBB’de ise sadece ‘yolsuzluk’ suçlaması var, bu nedenle kayyum atanmadı. Çarşamba günü meclis içinde seçim yapılacak. Bu tartışma artık sona erdi,” şeklinde konuştu.

KAYYUM RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Hukukçular, İBB’de 26 Mart’ta yapılacak seçim nedeniyle kayyum tehlikesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtiyor. Ancak, temkinli bir yaklaşım sergileyerek, terör soruşturmasına bağlı gelişmelerin kayyum ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığı konusunda hemfikirler. İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi ve Başsavcılık’ın itiraz süreci, bu riskin hâlâ mevcut olduğunu göstermekte.