İBB’ye Kayyum Yok, İmamoğlu Yolsuzluktan Tutuklu

İMAMOĞLU’NA YOLSUZLUKTAN TUTUKLAMA

4 gün önce gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanma kararı verildi. İmamoğlu’nun yanı sıra, danışmanı ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İPA Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı.

KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA SERBEST BIRAKMA

İmamoğlu, “kent uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen isimlerden biri oldu. Sulh Ceza Mahkemesi’nin bu kararı, kayyum iddialarını ortadan kaldırdı.

İBB MECLİSİ YENİ BAŞKANINI SEÇEBİLİR

İmamoğlu’nun terör soruşturmasından serbest bırakılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına ihtiyaç kalmadığını gösterdi. Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi örneğinde olduğu gibi yeni başkanını kendi içinden seçebilir.

SAVCILIKTAKİ İFADELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “terör” soruşturması kapsamında verdiği 10 sayfalık ifade dikkat çekti. İmamoğlu, “Terör örgütleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?” sorusunu şu şekilde yanıtladı: “Benim ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz, bir parçası olamaz. Bunun bana sorulmasını bile zul kabul ederim.”

İmamoğlu, “Kent Uzlaşısı” ifadesiyle ilgili soruya da, “2018 Aralık ayında İBB Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildim. O dönemde İstanbul’da Millet İttifakı’nı temsil eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den izin alarak, ‘Millet İttifakı adayıyım, bunu elbette söyleyeceğim ama müsaadenizle buradan İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade etmek isterim.’ dedim” diye yanıt verdi. İmamoğlu, “Kent Uzlaşısı” ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu belirtti. Ayrıca, “Bu çerçevede İstanbul ve Türkiye’nin muhtelif illerinde, ilçelerinde oluşan meclis üyesi listelerinde her parti ve görüşten isimler dahil edilmiştir” şeklinde konuştu.