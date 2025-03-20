İBB’ye Soruşturma: 87 Şüpheli Gözaltında

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak iki ayrı soruşturma başlattı. Bu çerçevede, toplamda 87 şüpheli gözaltına alındı ve şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MURAT ONGUN’UN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde, kapıyı açan Ongun’a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.