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İBB’ye Terör Soruşturması: Yakalama Kararı Çıktı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan bir soruşturma yürütüyor.

FİRARI ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA KARARI

Bu süreçte İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari konumda bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı. Soruşturmanın detayları ise kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bekleniyor.

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