İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: 44 Şüpheli Adliyeye

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YAPILAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan kişilerin sayısı 44’e ulaştı. Bu şüpheliler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilmiş ve burada sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Sağlık kontrolünden sonra ise şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖZALTILAR VE İLGİLİ ŞÜPHELİLER

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 44 kişiden 35’inin Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Bu bağlantılar üzerinden Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Gözaltına alınan isimler arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman” gibi önemli isimlerin yanı sıra 36 farklı şüpheli daha yer almaktadır. Gözaltına alınan kişinin listesi ise oldukça kabarık; bu isimlerin arasında Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı gibi isimler bulunuyor.

YÜKSEK TUTUKLU SAYISI

Operasyonlar sonucunda 19 Mart’tan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde toplamda 97 kişi tutuklu durumdadır. Yürütülen soruşturmalar, İBB’nin içinde bulunduğu durumu tüm yönleriyle ortaya koyuyor.