İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: 44 Şüpheli Adliyeye Sevk

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturmasını kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Geçen hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 44 kişi arasında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nden geçirilerek sağlık kontrolüne alındı. Tüm bu sağlık işlemlerinin ardından, 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SON DURUM VE GÖZALTINA ALINANLAR

Söz konusu soruşturma, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. aracılığıyla, birçok dolandırıcılık eylemine karışan 35 şüpheliyi kapsıyor. İçinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu bu 35 kişi ile Ongun kontrolündeki sosyal medya yapılanması kapsamında olduğu tespit edilen 9 şüpheli, toplamda 44 kişi gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı” gibi birçok dikkat çekici isim bulunuyor.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

19 Mart’tan bu yana, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 97 tutuklu kişi bulunuyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, yolsuzlukla mücadelede önemli bir aşamayı ifade ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın her aşamasında titizlikle çalıştığını vurguluyor.