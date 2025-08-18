İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: 44 Şüpheli Sevk Edildi

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 44 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sonrasında adliyeye sevk edildiler.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Soruşturma kapsamında, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş ve Kültür A.Ş’nin de dahil olduğu, İBB’nin bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında toplamda 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ve diğer birçok isim yer alıyor. İsimler arasında Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı gibi isimler bulunuyor.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

19 Mart’tan bu yana İBB’ye yönelik yapılan operasyonlarda toplam 97 kişi tutuklandı. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, soruşturmanın büyüklüğünü ve ciddiyetini gözler önüne seriyor.