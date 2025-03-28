İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu: Tanık İfadesi Ortaya Çıktı!

YOLSUZLUK OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı yolsuzluk operasyonu sürüyor. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 99 şüpheli bulunuyor. CHP İstanbul İl binasında parayı sayma görüntülerinin kaydedildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’ın tanık ifadesine ulaşıldı.

ŞİRKETE PARA AKTARILDI

Taşkapan, savcılıkta, yolsuzluk operasyonuna ilişkin bildiklerini şöyle aktardı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan birçok ihale, Özgür Karabat’ın yönlendirmesi ve kardeşi Devrim Karabat’ın organizasyonuyla, Fikret Şimşek’in kardeşleri olan Yılmaz ve Erkan Şimşek’in sahip olduğu Şimşek Oto isimli şirkete bırakılır. Resmiyette böyle bir şirketin varlığı kabul edilir fakat fiiliyatta yoktur. Büyükşehir belediyesinden alınan ihalelerden elde edilen gelirler bu Şimşek Oto isimli şirkete aktarılmakta ve bu şekilde aklanmaktadır.”

ARSA ALIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Taşkapan, ihalelerden elde edilen gelirlerle arsa alındığı iddiasında bulundu. İfadesine şu şekilde devam etti: “Ayrıca, 60 parselli, tanesi 40 bin dolar olan Silivri Çatalca bölgesinde ayrı bir kooperatif kurarak ihale paralarının bir kısmını buraya aktardılar. Paraların bir kısmı da, tanesi 110 bin dolar olan toplam 250 paylı SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’ne yönlendirildi. Ayrıca, 200 dönüm olan ve değeri 200 milyon lira olan Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifi’ne de transfer edildi. Benim edindiğim bilgilere göre, bu bahsedilen ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatiflerin detayları şu şekilde: Birincisi, SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu bölgelerinde yer alan 234 bin 400 metrekarelik alan, ikincisi ise 434 dönümlük Silivri Balaban’daki SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi. Bunun yanı sıra, bu kişilerin 2023 yılında edindikleri daireler ve hesaplarındaki paraların, ihalelerden gelen paralardan oluştuğunu biliyorum. Şu anda bildiklerim bunlarla sınırlıdır.”