İbb’ye Yolsuzluk Soruşturmasında Kayyum Atandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına yönelik soruşturma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirleri, kendi hesaplarının yanı sıra birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında sakladığı belirlendi.

MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

Gülibrahimoğlu’nun malvarlığının kaçırılmasına engel olmak amacıyla, onun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye kripto varlıkları, banka hesapları ve diğer değerli eşyalarına el konulmasına karar verildi. Bu işlem, şüphelinin malvarlığını devretme veya satmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

KAYYUM ATANMASI YENİ GELİŞME OLDU

Süreç devam ederken, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun el konulan şirketine kayyum atandı. Atanan kayyum, şirketin yönetim organlarının tüm karar ve işlemlerinin TMSF onayı almak zorunda olacağını belirtiyor. Bu durum, şirketin yönetimlerinin yanı sıra ortaklık payları ve menkul kıymetleri üzerindeki yetkilerin de TMSF gözetimi altında olduğunu ortaya koyuyor. El koyma kararlarının ise çeşitli Sulh Ceza Hâkimlikleri’nden alındığı bildirildi.

Soruşturma dosyasına göre, söz konusu şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden kara para aklama faaliyetleri ve suç örgütüne finansal destek sağlama iddiaları ile gündeme geldiği açıklandı. Bu suç gelirlerinin şirketler üzerinden sisteme sokulması, Türkiye Ceza Kanunu’nun 220 ve 282. maddeleri kapsamında işlem yapılmasını gerektirdi.