İBB’ye Yönelik 3. Dalga Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR HIZ KAZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından daha da hızlandı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu ile birlikte başka zanlılar hakkında süren yolsuzluk soruşturmaları ilgili gelişmeler dikkat çekiyor.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma sürecinin bir parçası olarak, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın bulunduğu toplam 20 kişi salı sabahı gözaltına alındı. Aynı zamanda iki kişi de aranıyor.

16 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ

Gözaltındaki kişilerin ifadeleri, İstanbul Adliyesi’ndeki Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda alındı. 13 savcı, 20 şüphelinin ifadelerini aldı. Bu süreçte Taner Çetin, Arzu Can, Serap Karay, Mustafa Karaoğlu, Onur Gülin ve Musa Özışık’ın bulunduğu 20 şüpheliden 16’sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi içinse adli kontrol talep edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu sabah, 13 şüpheli tutuklandı ve 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DAHA FAZLA TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin ardından, ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Rüşvet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde irtibatlı olan Taner Çetin’in, tutuklu şüpheli Murat Ongun’la bağlantılı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ’deki eylemleri araştırıldı. Çetin’in, yakın şirketler üzerinde ihaleler düzenleyerek, bu ihaleleri kazanan firmalardan ‘rüşvet’ alarak maddi kazanç sağladığı tespit edildi.

22 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturmada, Taner Çetin’in karıştığı adrese teslim ihaleleri ve bu süreçlerde rüşvet alınmasıyla ilgili olarak 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Buna göre, Taner Çetin, Arzu Can, Serap Karay, Mustafa Karaoğlu, Onur Gülin ve Musa Özışık’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.