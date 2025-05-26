İbb’ye Yönelik 36 Şüpheliye Tutuklama



İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu birçok zanlı hakkında yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.



46 ZANLININ İFADELERİ ALINDI





Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 46 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi. Bu isimler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın yer alıyor. Ayrıca İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Özge Arıoğlu gibi isimler de bulunuyor. Bu 46 zanlının savcılıkta ifade işlemleri tamamlandı.



TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ





Savcılık 36 şüpheli için tutuklama talebinde bulundu. 10 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri bekleniyor.



SORUŞTURMA DETAYLARI





Soruşturma, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemeler neticesinde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesiyle başlatıldı. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



FİRARİ ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ SÜRÜYOR





Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.