İbB’ye Yönelik 36 Tutuklama Talebi

İBB’YE YÖNELİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yolsuzluk soruşturmasında, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılarla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Soruşturma çerçevesinde 46 zanlının işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDEN GEÇTİ

Gözaltına alınan kişilerin arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Yapı Merkez İnşaat’ın sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu da yer alıyor. Bu 46 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde sanıklık ifade işlemlerinden geçti.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Savcılık, 36 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli için ise adli kontrol uygulanması talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk gerçekleştirdi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin yakında başlaması bekleniyor.

İNCELEMELER VE OPERASYONLAR

Soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüpheliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve burada yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Ekiplere, firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bununla birlikte, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınanlardan Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.