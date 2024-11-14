İBB’ye Yönelik Harcama İncelemesi Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB üzerinde bazı etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığına dair iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, usulsüz harcamaların kamu zararına yol açıp açmadığını belirlemek için İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle iş birliği yaparak resen bir soruşturma başlattı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN KONSER İNCELEMESİ

Ayrıca, dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği konserlerle ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda bir inceleme başlattı. Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında, Ebru Güneş’in sahne alması için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira ödendiği iddiaları gündeme geldi.