İBB’ye Yönelik Kırmızı Bülten Çıktı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına dair gerçekleştirilen kapsamlı soruşturmada yeni bir durum ortaya çıktı.

FİRARİ İŞ İNSANINA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKTI

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Daha önce, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yardımcısı olan firari Emrah Bağdatlı hakkında da benzer bir kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İTİRAFLAR YOLSUZLUK AĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan dolayı tutuklanmasının ardından, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısında artış gözlemlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümleri dahilinde ikinci kez ifade vermişti. Yalçınkaya, ifadesinde, firari şüpheli Gülibrahimoğlu’nun, “27 Haziran’da cezaevine gönderdiği bir avukatın kendisine etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi için baskı yaptığını” aktardı.

AİLESİNE ZARAR VERME ENDİŞESİ

Gülibrahimoğlu’nun güçlü bir konumda olmasından dolayı ailesine zarar verebileceğini düşünen Yalçınkaya, “Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır” şeklinde bir beyanatta bulundu.

FİRARİ ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma çerçevesinde, 10 Mayıs tarihinde firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Vergi Usul Kanuna muhalefet” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı alındı.