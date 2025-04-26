İBB’ye Yönelik Operasyon Başladı

İBB’YE YENİ OPERASYON BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen “terör” ve “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, 19 Mart’ta gözaltına alınarak 23 Mart’ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. İmamoğlu, “yolsuzluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanmıştı.
GOZALTI KARARLARI ALINDI
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın da aralarında bulunduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, sabah saatlerinde bu kişilerin evlerine operasyon düzenleyerek arama gerçekleştiriyor.