Haberler

İbb’ye Yönelik Operasyonda İski Müdürü Hastaneye Kaldırıldı

İBB’YE YÖNELİK İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin, Şafak Başa’nın sağlık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa’nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahede altında tutulmaktadır.”

ÖNEMLİ

Haberler

Kadirli’de Otomobil Dere Yatağına Düştü

Kadirli'de bir otomobilin dere yatağına düşmesiyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye gönderildi.
Haberler

Yaban Domuzları Pancar Tarlalarına Zarar Verdi

Erzincan'daki Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar tarlalarına saldırarak çiftçilere zor anlar yaşatıyor. Çiftçiler, mahsullerini korumak için gece nöbetleri tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.