İbb’ye Yönelik Operasyonda İski Müdürü Hastaneye Kaldırıldı

İBB’YE YÖNELİK İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin, Şafak Başa’nın sağlık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa’nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahede altında tutulmaktadır.”