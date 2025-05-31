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İBB’ye Yönelik Operasyonun Detayları Açıklandı

İŞLEMİN DETAYLARI NETLEŞİYOR

İBB’ye yönelik olarak gerçekleştirilen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında, 47 kişi için gözaltı kararı verildi. İçerikleri belirginleşen bu operasyonun ayrıntıları, suç örgütü liderliğini üstlenen Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı itiraflarla ortaya çıktı. Aktaş, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihalelerin düzenlenmesini sağladığını ifade etti. Bu itiraflar sonrasında, operasyon süreci hızlı bir şekilde başladı.

YAKALANANLARIN DURUMU

Operasyon kapsamında 47 kişiden 30’unun yakalandığı bildirildi. Aktaş, özellikle Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’a 1 milyon dolar rüşvet verdiğini savcılık ile paylaştığı dekontlar, yer ve tarih bilgileriyle destekledi. Bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini ve ilerleyişini önemli ölçüde etkiliyor.

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