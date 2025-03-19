İBB’ye Yönelik Soruşturma: 84 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli sayısı 84’e ulaştı. Savcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalarını sürdürüyor.

Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

Gözaltı kararlarının alınmasının ardından emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları hızlandırdı. Bu operasyonlarda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de yer aldığı toplam 84 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 22 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltı Süreci ve Sağlık Kontrolleri

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Soruşturmaların derinleşmesi ve yeni gelişmelerin ortaya çıkması, operasyonların seyrini etkilemeye devam ediyor.