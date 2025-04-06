“İBB’ye Yönelik Soruşturma: Adnan Oktar Detayları”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması sürüyor.

ADNAN OKTAR İLE BAĞLANTI

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen T.E, CHP üyesi olduğunu ifade ederek, geçmişte suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın da yaşadığı Vaniköy’deki villalarda, kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürdü. T.E.’nin ifadesinde yer alan bilgilere göre, İBB Boğaziçi İmar Müdürü E.K’nin ismi Vaniköy’deki kaçak villa olayında geçti. “Bu olayda belediyeye yaklaşık 10 milyon dolara rüşvet verildi. E.K’ye işi S.A. isimli kişi ulaştırdı. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. da olaya dahil oldu. 30 milyon lira S.A.’ya verildi. Kendisi lüks model araç aldı. A.K.’ya 5 milyon lira verildi. Geri kalan paranın O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşıdılar. Olay meydana çıkınca Rusların E.K’ye baskı yapmaya başladığını öğrendim. Sonrasında S.A’nın İmar AŞ’ye danışman olarak atandığını duydum.” şeklinde konuştu.

KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ İNCELEME

Tanık T.E’nin belirttiği kaçak yapılarla alakalı olarak, Üsküdar Vaniköy’deki inşaat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen incelemeyle ortaya çıkarıldı. İzinsiz inşaatın İBB’nin izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat durduruldu. Ekiplerin hazırladığı tutanağa göre, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı öğrenildi. Söz konusu yapının daha önce suç örgütü lideri Adnan Oktar’a ait olduğu, yakın zamanda bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı anlaşıldı. Çevre Bakanlığı, izinsiz inşaatla ilgili suç duyurusunda bulundu. İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı olarak gerçekleştirilmiş inşaat faaliyeti tespit edilen alanın yapıları Eylül 2024’te yıkıldı.

CHP İSTANBUL İL BİNASI ALIMI ÜZERİNE İDDİALAR

Tanık T.E, kamuoyuna yansıyan CHP İstanbul İl binasının alım süreciyle ilgili de bilgi vermek istedi. Söz konusu binanın, Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olan Gül İnşaat firmasına ait olduğunu belirten tanık T.E, “Bir tuğla da sen koy” bağış kampanyasına yatırılan paranın 600-700 bin lira olduğunu ve toplanan paraların binanın tadilatı için anlaşılan firma üzerinden aklandığını öne sürdü. T.E, devamında ise CHP Parti Meclisi üyesi B.A’nın Ekrem İmamoğlu’na yakın bir kişi olduğunu aktardı. “Kurultay döneminde Ö.N. ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli’deki döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu ve KİPTAŞ’tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı.” dedi.