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İBB’ye Yönelik Soruşturma Başladı

ŞU ANKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde iş insanı Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında ‘suç örgütü üyeliği’ ile ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu soruşturma, İBB’ye karşı gerçekleştirilen kapsamlı bir incelemenin parçası olarak öne çıkıyor.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında firari şüphelilerden olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun, suçtan elde ettiği gelirleri kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu belirlendi. Bu nedenle söz konusu kişilerin mal varlıklarına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

MEHMET GÜLIBRAHİMOĞLU HAKKINDA GÜNDEME GELEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Gülibrahimoğlu hakkında ‘suç örgütü üyeliği’, ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçları kapsamında yakalama kararı çıkararak durumu hukuki bir boyuta taşıdı. Bu gelişme, yolsuzluk soruşturmasının seyrini önemli ölçüde etkileyecek gibi gözüküyor.

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