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İBB’ye Yönelik Soruşturma Başlatıldı

İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonucunda tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, “kamu görevlisine hakaret” suçuyla ilgili yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğunu belirledi. Bu bulgu üzerine Başsavcılık, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan resen bir soruşturma açtı.

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