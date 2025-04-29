İBB’ye Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin isimlerine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kişilerin “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili olarak devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları istenen 30 şüphelinin isimleri şöyle sıralandı: “İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Maden, Cevat Kaya, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, iş insanı Rasim Kaya, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İBB’de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İstanbul İmar İnşaat AŞ eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Sinan Akçiçek, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, Ayhan Koç, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy ve Tuğba Figankaplan.”

ADLİ KONTROL TALEPLERİ İNCELENİYOR

Savcılık ifadeleri sonrası adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin isimleri ise şu şekilde: “İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, iş insanı Dursun Balcıoğlu, görevinden ayrılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbek, Mali Müşavir Meral Çakır, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Erkan Şimşek, Mustafa Kemal Özcengiz ve Oya Özinan.”

Soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu 53 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verilmesiyle kıvılcım aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da düzenlediği operasyonda 47 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda toplam gözaltı sayısı 52’ye yükseldi.

DAVA SÜRECİ İLERLİYOR

Diğer taraftan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adli süreçte ifade veren bu şüpheliler, “ev hapsi” içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, bu şahıslar için “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.