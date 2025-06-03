İBB’ye Yönelik Soruşturma Devam Ediyor! 3 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen dört farklı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 birey, sabahın erken saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, Çevik Kuvvet otobüsleriyle İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Çağlayan’daki adalet sarayında ifade alma işlemleri saat 10.00’da başladı.

TUTUKLAMA TALEPLERİ VE İFADELER

Savcılık tarafından ifadeleri alınan kişiler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Adana’dan iki belediye başkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ile Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas da ifade verenler arasında yer aldı. Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere birçok şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Operasyon neticesinde gözaltına alınan diğer altı şüpheli, Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli bireyler ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklama sonrası İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu kişilere “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltiliyor. Soruşturmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın iş yapan kişilerden para talep etmesi ve İBB’nin üst yönetiminin talimatıyla “komisyon” adı altında para istemesi gibi tespitler ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in inşaat müteahhitinden iskan izni karşılığında maddi menfaat sağladığı da belgelendi.