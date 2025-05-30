İBB’ye Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

İSTANBUL YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, tutuklanıp sonrasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eyüp Subaşı’nın ifadesine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil birçok zanlı hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma yürütüyor.

SUBAŞI’NIN İFADESİ ÖNE ÇIKTI

Eyüp Subaşı, savcılık ifadesinde 2014 yılında Fatih Keleş ile tanıştığını ve yerel seçimlerden iki ay önce Keleş’in İmamoğlu’nun seçim kampanyası için kendisiyle temas kurarak baskı ve duvar işleri yapmasını teklif ettiğini aktardı. Subaşı, bu teklifi kabul ederek İmamoğlu ile tanıştığını, İmamoğlu’nun “Reklam işleriyle ilgili süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz.” dediğini belirtti. 2019 yerel seçimlerinde de Keleş üzerinden İmamoğlu’nun reklam işlerini yürüttüğünü ifade eden Subaşı, toplamda 5 milyon lira civarında parayı Keleş’e elden teslim ettiğini anlattı.

NAKİT PARA İŞLEMLERİ İDDİASI

Subaşı, İmamoğlu’nun danışmanlarıyla birlikte yürütülen işlerin, Keleş’in İmamoğlu ile birlikte yürüttüğü “sistem” adını verdikleri bir ağ içinde olduğunu ifade etti. “Gördüğüm kadarıyla ofiste herhangi bir kasa yoktu. Parayı oradaki bir dolaba koyardı veya sırt çantasıyla götürürdü.” diyen Subaşı, aldığı nakit paraların, İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, 2020’nin başlarında yapılan bir ihale sürecinde, Keleş’in kendisinden ciro üzerinden nakit talep ettiğini, bunun sonucu olarak 5 milyon lirayı Keleş’e teslim ettiğini belirtti.

SISTEM İDDİASI VE YENİ İHALELER

Subaşı, ihale süreçleri boyunca Murat Ongun ile yaşadığı süreç ve tartışmaları detaylandırarak, kendisine “Bu yeni döngüde seninle çalışmayı düşünmüyoruz.” dendiğini aktardı. İfadesinde, reklam işlerinin başka bir şirkete verildiğini, bunun ise kendisi için mağduriyet yarattığını belirtti. İmamoğlu’nun danışmanları ile İBB bürokratlarının, kendisinin iş yaptığı alanlarda zorluk çıkararak işi devretmek istediklerini söyledi. Kısa süre içinde reklam alanlarının indirilmesi gibi baskılarla karşılaştığını ifade etti.

REKLAM ORTAKLIĞI TEKLİFİ

Subaşı, Ekim 2021’deki bir toplantıda Ongun ve Yılmaz’ın kendisine 100 milyon lira ödendiği takdirde reklam işini devretme şartı sunduğunu belirtti. Kendisi, dijital reklam alanları konusunda devretmemek üzere başka alternatifler sunmasına rağmen, baskılarla toplantıdan ayrıldığını ve sonrasında işlerin zorlaştırıldığını ifade etti. Subaşı, bu süreç içerisinde İlbak ile olan görüşmeleri ve 750 milyon lira talebini de detaylandırarak, reklam alanlarının devri sürecindeki ilişkileri aktardı.