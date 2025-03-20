İBB’ye Yönelik Soruşturma: Gözaltılar Yapıldı

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN SAĞLIK KONTROLÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden bazıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi olarak dikkat çekiyor. Sağlık kontrolü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşti.

SORUŞTURMALAR KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında bir dizi suçlamayla soruşturma başlattı. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. İmamoğlu da bu soruşturmalar dahilinde gözaltına alındı.