İBB’ye Yönelik Soruşturmada Eski Şoförün İfadesi Alındı. Serdal Taşkın, Marmara Üniversitesi Mezunu Ve Medya Sektöründe 27 Yıllık Deneyime Sahiptir

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ESKİ ŞOFÖRÜN İFADESİ GÜNDEME GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın eski şoförünün ifadesine ulaşıldı. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

SERDAL TAŞKIN KİMDİR?

Serdal Taşkın, 1989-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. 27 yıllık medya kariyeri boyunca sektörün farklı alanlarında önemli çalışmalara imza attı.

KARİYERİNE DİZİ VE SİNEMA SEKTÖRÜNDE BAŞLADI

Meslek hayatına dizi ve sinema sektöründe başlayan Taşkın, 1999 yılından itibaren CNN Türk’ün program bölümünde yönetmen olarak görev yaptı. Bu dönemde kültür-sanat, gezi ve belgesel gibi birçok televizyon programının yapımında yer aldı.

NMC A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE KURUMSAL TANITIM ÇALIŞMALARI

2007 yılında NMC A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayan Taşkın, Nuri Çolakoğlu ile birlikte Türkiye’nin önde gelen markalarına kurumsal tanıtım filmleri hazırlayan deneyimli bir ekibi yönetti. Daha sonra önemli medya şirketlerine danışmanlık yaptı ve son yıllarda dijital yayın yapan birçok televizyon kanalının kuruluşunda aktif rol oynadı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BELGESELLERE İMZA ATTI

Ulusal ve uluslararası pek çok belgeselin yapımcılığını üstlenen Serdal Taşkın, aynı zamanda bir çocuk babası. Medya sektöründeki deneyimi ve geniş portfolyosuyla tanınan Taşkın, şu anda İBB yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alıyor.