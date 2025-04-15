İBB’ye Yönelik Soruşturmada Tanık Sayısı 50

İBB SORUŞTURMASINDA TANIK SAYISI ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, soruşturmada tanık olan kişilerin sayısı 50’ye ulaştı.

SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100 zanlı hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ciddi suçlamalarla başlatılan soruşturma devam ediyor.