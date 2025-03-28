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İBB’ye Yönelik Terör Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve diğer 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan soruşturma yürütmeye devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul Adalet Sarayı’na teslim olan şüpheli Ebru Özdemir’in savcılık işlemleri tamamlandı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, firari durumda bulunan örgütün siyasal alan sorumlusunun Azad Barış olduğu ve HDK üyesi Havun Altun’un yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.

TUTUKLAMALAR VE YAKALAMA KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, İBB’ye ait bulunan Ekrem İmamoğlu serbest bırakılırken, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu bazı isimler tutuklandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Havun Altun hakkında yakalama kararı çıkardı ve soruşturma süreci devam ediyor.

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