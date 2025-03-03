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İBB’ye Yönelik Yeni Operasyon Başladı

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İBB’YE YENİ OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik artan soruşturmalar ve davaların ardından, yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Polisler bugün Medya AŞ’ye giderek, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sıkı bir inceleme yapılmasının devam ettiğini gösteriyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Halktv.com.tr’nin elde ettiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta İBB’ye bağlı Medya AŞ’nin ihaleleri ile ilgili olarak harekete geçti. Başsavcılık, Medya AŞ’den ihale alan 21 şirketle alakalı bilgi ve belge talep etti. Bu durum, İBB ve CHP’li belediyelere yönelik süregelen soruşturmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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