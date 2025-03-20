İBB’ye Yönelik Yolsuzluk İddiaları Açıklandı

GİZLİ TANIKTAN ALINAN İFADELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında ifadeye çağrılan gizli tanık, bir dizi önemli iddiada bulundu. Tanık, Murat Ongun’un sürekli olarak belirli gazetecileri finanse ettiğini açıklıyor. “Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapıyor” ifadesi tanığın beyanları arasında yer alıyor.

MEDYA KURULUŞLARINA YARDIMLAR

Gizli tanık, Murat Ongun’un finansman sağladığı isimler arasında Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç gibi kişilerin bulunduğunu dile getiriyor. Ayrıca, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakın ilişkileri olduğunu vurgulayan tanık, “Halk TV’ye finansman sağlıyor” ifadesini kullanıyor.

RUHSAT TALEPLERİ

Tanık, ayrıca Cafer Mahiroğlu’nun boğazda inşa ettiği binaya ruhsat verildiğini de belirtiyor. Tüm bu iddialar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki yolsuzluk iddialarını derinleştirecek nitelikte.