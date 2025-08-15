İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması: 44 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 44 kişiye gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 42’si, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı isimler oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan 35 kişi, “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” gerekçesiyle soruşturmaya alındı. Ayrıca, “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği” iddialarıyla 9 kişi daha tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarla, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

TOPLAM GÖZALTILAR ARTTI

İBB’ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen 8 operasyonda gözaltı sayısı 316’ya ulaştı. Halihazırda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan toplam kişi sayısı ise 97 oldu.

REKLAM İHALELERİNE YÖNELİK SON OPERASYON

Son günlerde Jandarma tarafından yapılan bir operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu son operasyon öncesinde reklam ihalelerini detaylı incelemeye aldı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları ile karşı karşıya.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

1977 yılında Sivaslı bir ailede dünyaya gelen İnan Güney, Örnektepe’de büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında gerçekleştiren Güney, tezinde “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konusunu ele aldı.

Politikaya 1995 yılında CHP Gençlik Kolları’nda adım atan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği gibi görevlerde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi ve 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Ayrıca, 2020-2022 yılları arasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev aldı. Mali müşavirlik yapan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketin yöneticiliğini yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol alan Güney, Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanıdır. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.