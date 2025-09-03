İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

YOLSULUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Avcılar Belediyesi’nde çalışan Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan da dahil olmak üzere toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Mart ayından itibaren devam eden çalışmalar sonucunda, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330’a yükseldi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Soruşturma çerçevesinde, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalara devam ediliyor. Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumundaki şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

İLK OPERASYONDA 87 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında ilk operasyonu düzenleyerek 100 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık’ın da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 20 Mart’ta alınmaya başlandı. Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifadesinde birçok soruya “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İmamoğlu, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdikten sonra “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” gibi suçlarla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da aralarında bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 42’si tutuklu 74 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa başvurarak ifade verdi.