İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak İBB Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Başsavcılık, İBB’ye yönelik 4 farklı soruşturma dosyası çerçevesinde 5. dalga operasyonunu başlatmış durumda.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER VAR

Bu operasyon kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka gibi isimlerin de bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İLE BAĞLANTILI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

5. dalga operasyonun bir parçası olarak Beşiktaş Belediyesi’ndeki yapılanmayı incelemek amacıyla “Suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda yeni bir soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturmada isimleri geçen 27 kişi, gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik mali polisin gerçekleştirdiği baskın sırasında elde edilen görüntülerde, kasalardan dolar balyaları çıktığı kaydedildi.