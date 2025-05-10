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İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Sürüyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE YAKALAMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında, firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında tutuklama için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı zanlılar hakkında yürütülüyor. Bu soruşturmada, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar söz konusu.

ÖZEL GÖZALTI KARARI VE MAL VARLIĞINA EL KONULMASI

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu, “suç örgütüne üye olmak”, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “Veri Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yakalanma kararı çıkarıldı. Şüpheliye ait mal varlığının devredilmesi veya satılmasının önlenmesi amacıyla gerekli önlemler alındı. Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirin, kendisine ait hesaplarla birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle, onun şirketine ait mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildi.

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