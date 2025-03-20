İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Sürüyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI KARARLARI VE İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan firari şüpheli Ertan Yıldız ile şüpheli Süleyman Atik’in ünlü bir alışveriş merkezinden rüşvet talep ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma; “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsıyor.

RÜŞVET TEKLİFİ VE TEHDİTLER

Soruşturmada yer alan tanık beyanlarına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı olan firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik, “15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon euro verin, aksi taktirde AVM’ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız.” diyerek Capacity AVM’nin sahiplerine tehditlerde bulundu. Ayrıca, Süleyman Atik’in “2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz.” şeklindeki tehditleri de tanık beyanlarında yer buldu. İddialara göre, rüşvet teklifinin ardından AVM sahiplerine, para ödememeleri nedeniyle belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesilmiş.

YILDIZ’IN KAÇIŞ GİRİŞİMİ VE DURUMU

Soruşturmada, AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair alınan raporlarla ilgili hususlar da gündeme geldi. İdare Mahkemesi, para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı alırken, belediyenin rüşvet almaması sebebiyle hukuksuz biçimde ceza kestiği öne sürüldü. Firari şüpheli Ertan Yıldız’ın, kendisine yönelik yürütülen soruşturmayı bildiği ve bunun üzerine kendisine evde bulunuyormuş izlenimi vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak amacıyla bu yöntemi kullanan Yıldız, oturduğu sitenin başka bir kapısından çıkıp yakalanmaktan kurtulduğu ve illegal yollarla yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN VE FIRARİ ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da bulunduğu 83 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 83 olarak tespit edildi. Bunun yanı sıra 10 şüphelinin firari olduğu ve 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Bununla birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmek suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu’nun dahil olduğu 7 şüpheliden 4’ü gözaltına alınırken, 3’ü firari konumda.