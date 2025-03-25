İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Tartışması

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI TARTIŞMASI

TV100 ekranlarında yayımlanan “Eşit Ağırlık” programında, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski CHP milletvekili Mustafa Balbay arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması üzerine bir tartışma yaşandı. Tartışmada, yolsuzluk meselesinin boyutu ve gizli tanıkların ifadesi ön plana çıktı.

GİZLİ TANIK VE YOLSUZLUK İDDİALARI

Mustafa Balbay, Sinan Burhan’a hitaben, “Gizli tanıkla ilgili yüzde 1 de siz hassas davranın. Yüzde 1 de ben sizin vicdanınıza sesleniyorum” şeklinde bir çağrıda bulundu. Sinan Burhan ise karşılık olarak, “Gizli tanıkla ilgili hassasiyetlerinizi anlıyorum, lakin ben açık bir şey soruyorum. Bir AVM’den İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın 5 Milyon euro istediği söyleniyor. Bunları niye cevaplamıyorsunuz? Hiç yolsuzluklara gelmiyorsunuz. Sürekli siyasi diyorsunuz” ifadelerini kullandı. Bu yanıt üzerine Balbay, “Sabredin cevap vereceğim” demesine rağmen sessiz kaldı.

GİZLİ TANIKLARIN ROLÜ

Balbay, “4 tane gizli tanık var. Tanıklar ‘duyduğum ve bildiğim kadarıyla’ diyerek başlıyor sözlerine. 121 sayfanın 40 sayfası gizli tanık” açıklamasında bulundu. Bu durum, soruşturmanın kapsamı ve güvenilirliği hakkında çeşitli tartışmalara neden oldu.