İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamındaki gelişmelerle birlikte, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, bugün adliyeye çıkarıldı.

İfade işlemleri sona eren şüpheliler, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Şu anda şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.