Gündem

İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama

ibb-ye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-2-tutuklama

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gerçekleştirilen “yolsuzluk” soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın bir parçası olarak, gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, bugün adliyeye sevk edildi.

İFADELERİ ALINDI, TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan iki şüpheli, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri halen devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmak İstemişti

Tekirdağ'da eşinin evden ayrılması üzerine 4 aylık oğlunu 3. kattan atmaya çalışan Tolgahan T., ruh sağlığı hastanesine götürüldü.
Dünya

Çin, İran’ı izliyor ama müdahalede boğuluyor

Çin, İran ile İsrail arasındaki gerginlikte sessiz kalmayı seçerken, uzmanlar Pekin'in askeri destekten kaçınacağını öne sürdü. Uzun sürecek bir çatışmanın, Çin'in enerji ve ekonomi politikalarını zorlayabileceği belirtiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.