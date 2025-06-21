İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gerçekleştirilen “yolsuzluk” soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın bir parçası olarak, gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş, bugün adliyeye sevk edildi.

İFADELERİ ALINDI, TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan iki şüpheli, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri halen devam ediyor.