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İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama

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ANAYASA VE YASALAR GEREĞİNCE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na ilişkin süren “yolsuzluk” soruşturması, dikkat çekici gelişmelerle devam ediyor. Bu doğrultuda, gözaltına alınan ve bugün mahkeme işlemine tabi tutulan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, savcılıkta ifadelerini verdiler.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA TALEBİ

İfade süreçleri tamamlanan şüpheliler, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından dolayı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Şüphelilerin hakimlikle ilgili süreçleri devam ediyor.

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