İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 5 Milyon TL İddiası

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu birçok kişi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamındaki iddialar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Soruşturmanın şüphelilerinden Eyüp Subaşı, savcılık ifadesinde 2014’te tanıştığı Fatih Keleş’in kendisinden Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına yönelik baskı ve duvar işlerini yapmasını istediğini aktardı.

REKLAM İŞLERİ VE NAKİT ÖDEMELER

Subaşı, Keleş aracılığıyla İmamoğlu ile tanıştığını ve bu süreçte reklam işlerini yürüttüğünü belirtti. İmamoğlu’nun “Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz.” dediğini ileten Subaşı, 2019’daki seçimlerde de Keleş ile bu işleri halledebileceğini açıkladı. İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı olduktan sonra kendisine, reklam işlerini yapabileceğini ilettiğini ifade eden Subaşı, Keleş’in kendisinden cirosunun yüzde 10’unu elden nakit olarak talep ettiğini, bunu kabul ederek Keleş’e teslim ettiğini aktardı.

NAKİT PARA TESLİMATI YERİ

Subaşı, Florya’daki başkanlık konutunda Keleş’e toplamda 5 milyon lira civarı parayı parçalar halinde teslim ettiğini, bu süreçte herhangi bir kasa olmadan paranın dolaba konduğunu veya çanta ile taşındığını belirtti. Keleş’in bu nakit alımından İmamoğlu’nun haberdar olduğunu söylediğini aktaran Subaşı, sonraki süreçte Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın kendisini yönlendirdiğini ve ihaleyi kazanacak şekilde organize edildiğini ifade etti.

SÜREÇTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

İhaleye ilişkin süreçte yeni teklif bulma zorunluluğu doğduğunu anlatan Subaşı, 2020’nin altıncı ayında Taşkın’ın görevden ayrılmasının ardından Murat Ongun’un tüm reklam işlerini devraldığını belirtti. Ongun ile yaptığı görüşmede kendisine, yeni dönemde çalışılmayacağı söylenirken, dijital panolar ile diğer reklam alanları konusunda daha önce yapılan işlerin yeni bir firmaya devredilmesi gerektiğini ifade etti.

ANLAŞMAZLIKLAR VE BORÇLAR

Subaşı, reklam alanlarıyla ilgili geçmişteki borçlarından dolayı sorunlar yaşadığını, toplantılarda ve yazışmalarda kendisine sürekli baskı yapıldığını öne sürdü. Ongun’un kendisini İlbak’larla görüşmeye yönlendirdiğini belirten Subaşı, 750 milyon lira talep ettiğini ama bu teklifin kabul edilmediğini belirtti. Sonuç olarak İlbak’ın reklam işlerini aldığı tarihi süreçte, Subaşı’nın durumu hakkında önemli açıklamalar yaptığı görülüyor.