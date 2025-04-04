İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın Şoförünün İfadesi Alındı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ESKİ ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın eski şoförünün ifadesine ulaşıldı.

SERDAL TAŞKIN KİMDİR?

Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, 1989-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. 27 yıllık medya sektörü deneyimi bulunan Taşkın, kariyerine dizi ve sinema sektöründe başladı.

TELEVİZYON VE MEDYA KARİYERİ

1999 yılından itibaren CNN Türk’ün program bölümünde yönetmen olarak çalışan Taşkın, kültür-sanat, gezi ve belgesel gibi birçok televizyon programının yapımında yer aldı. 2007’de NMC A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptı ve Nuri Çolakoğlu ile birlikte Türkiye’nin önde gelen markalarına kurumsal tanıtım filmleri hazırlayan bir ekibi yönetti.

DİJİTAL MEDYA VE BELGESEL PROJELERİ

Sonraki yıllarda önemli medya şirketlerine danışmanlık yapan Taşkın, dijital platformlarda yayın yapan birçok televizyon kanalının kuruluşunda da rol oynadı. Ulusal ve uluslararası belgesel projelerinin yapımcılığını üstlenen Serdal Taşkın, aynı zamanda bir çocuk babası.

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