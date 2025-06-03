İbb’ye Yönelik Yolsuzlukta 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yolsuzluk Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çevik Kuvvet otobüsleriyle İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Saat 10.00 itibarıyla, şüphelilerin ifade işlemleri başlamış oldu.

Tutuklama Talebiyle Sevk Edildiler

Savcılık tarafından ifadeleri alınan kişiler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve diğer belediye başkanları ile beraber başkan yardımcıları da bulunuyor. Bu kişilerin yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve diğer bazı yetkililer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki çeşitli şirketlerin ortak ve çalışanlarının isimleri de tutuklama talebiyle ilgili olarak sıralandı.

Adli Kontrol Şartı İstemi

Operasyonda gözaltına alınan Bektaş Y., Caner V., Fahri A., Fatih Y., Ozan İ. ve Halil S. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanması talebi ile hakimliğe sevk edildi. Aykut Erdoğdu’nun da aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklandı.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak” gibi ağır suçlamalar bulunuyor. Soruşturma sırasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiği belirlenmişti. İncelemelerde, İBB üst yönetimi tarafından “komisyon” adı altında maddi menfaat talep edildiği de ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in, inşaat izni sağlamak karşılığında müteahhitlerden maddi menfaat sağladığı da tespit edilmişti.