İBB Yetkilisi Mahir Polat’ın Sağlığı Riskte

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU ÇİZGİSİ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, anjiyo işlemi sonrası taburcu edilerek tekrar cezaevine gönderildi. Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin sağlık durumunun ciddi riskler taşıdığını duyurdu. Erdem, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Polat’ın tansiyonunun ölümcül düzeyde yükseldiğini, hipertansiyon nedeniyle kalp, beyin ve böbrekler açısından ciddi riskler taşıdığını iletti.

AVUKATIN AÇIKLAMALARI

Erdem, Mahir Polat’ı ziyareti sırasında kendisiyle sağlık durumu hakkında konuştuklarını belirtti. Polat’ın tutuklandığı günden bu yana kendisine destek veren herkese minnettar olduğunu, bu desteğin kendisine büyük bir moral kaynağı sağladığını ifade ettiğini aktardı. Avukatı, “Mahir Beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte, sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti” diye belirtti.

RAHATSIZLIKLARININ CİDDİYETİ

Mahir Polat’ın hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar gibi iki önemli sağlık sorunu bulunduğunu vurgulayan Erdem, “Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. İki damarı da takip ediliyor.” ifadesini kullandı. Hipertansiyonun kalp, beyin ve böbrekler üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceğini, kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırdığını sözlerine ekledi.

CEZAEVİNDEKİ ŞARTLAR VE SAĞLIK TAKİBİ

Erdem, geçen hafta iki kez yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye sevk edilen Polat’ın, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde anjiyo işlemi geçirdiğini ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tansiyonunun düşürülmesi için damar yolundan nitrat verildiğini belirten avukat, anjiyoda mevcut tıkalı damarların ve stentlerin kontrol edildiğini açıkladı. Polat’ın durumu üzerinde birebir gözlemlerin sürdüğünü, hipertansiyonun devam ettiğini ve her gün tansiyon ölçümü yapıldığını belirtti.

Polat, hastaneden taburcu olduktan sonra yine yüksek tansiyon problemi yaşadığı için tekrar hastaneye kaldırılmayı gerektiren bir durumun oluştuğunu, ancak cezaevi şartlarının zorlukları nedeniyle sevk istemeyeceğini ifade etti. Şu anki tek beklentisi, tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığını tespit ettirmek. Erdem, “Özetle; Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor” diyerek, bu süreçte kalp krizi ve beyin kanaması riskinin hep var olduğunu ifade etti.