İbb Yolsuzluk Soruşturması: 44 Şüpheli İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu kişilere yönelik “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu toplamda 44 kişiyi gözaltına aldı ve bu kişilerin ifadeleri alınmaya başladı.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri öngörülüyor. İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 44 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Şüphelilerden 35’inin, geçmişte tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülüyor. Ayrıca 9 kişinin, Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında aktif oldukları ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan kişilerin isimleri arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol ve Zekai Kırat” bulunuyor.

TUTUKLU SAYISI 97’YE ULAŞTI

Bu arada İBB’ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart tarihinden bu yana toplamda 97 kişi tutuklu durumda bulunuyor.